Les 2 gendarmes en prison

Les deux gendarmes cités dans l’affaire du trafic de passeports diplomatiques et leurs compagnons d’infortune ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du huitième Cabinet qui a hérité de leur dossier.

Il s’agit de l’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence et du pandore Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangères.

Mais, il y a un détail qui montre que tout n’a pas été rose dans la procédure et que la défense pourrait exploiter pour essayer de tirer ses clients d’affaire.

Ce sont les mêmes chefs d’inculpation que ceux imputés à Sadio Dansokho et au député Mamadou Sall, à savoir association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux qui sont collés aux deux gendarmes et trois civils.

La Division des investigations criminelles (Dic) est obligée de supprimer son Pv concernant l’enquête des gendarmes, car elle les a auditionnés, sans ordre de poursuite délivré par le Haut Commandement de la Marée Chaussée.