Les félicitations des chefs d’Etat africains à Diomaye Faye

En attendant la publication des résultats officiels du scrutin présidentiel du dimanche 25 mars 2024, les messages de félicitations des chefs d’Etat des pays voisins immédiats du Sénégal à l’endroit de leur nouvel homologue Bassirou Diomaye Faye se poursuivent. Après le président de la république de Gambie, Adama Barrow, le président de la Guinée-Bisau, Umaro Sissoco Embaló, a adressé ses félicitations au président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « J’adresse mes vives félicitations au nouveau président du Sénégal M Bassirou Faye pour son éclatante victoire aux élections.

Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès. Et tous mes voeux d’heureux anniversaire au Président Faye ! », a-t-il déclaré. A sa suite, le président de la république de Guinée, le Général de corps d’armées Mamadi Doumbouya, dans une déclaration, a adressé un message de félicitation au nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye victorieux de l’élection Présidentielle du 24 mars de 2024. « Au nom du peuple souverain de Guinée et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations ainsi qu’à votre équipe et à tout le peuple sénégalais.

Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse », a-t-il indiqué. Selon lui, « c’est aussi l’illustration d’une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main. J’ai hâte de collaborer avec vous dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur de nos peuples », a -t-il conclu.