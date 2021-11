Les jeunes de Benno fustigent la démarche de Abdoulaye DIOUF SARR

La jeunesse de BBY ont manifesté leur total désaccord avec le ministre Abdoulaye Diouf SARR pour avoir complétement ignoré la jeunesse lors des investitures. « A coup sûr, nous sommes et resterons à jamais des boucliers du parti, et notre loyauté et notre engagement ne souffrent d’aucune contestation » a martelé le porte parole du jour.

C’est la raison pour laquelle, cette jeunesse compte dénoncer jusqu’à la dernière énergie ce qu’ils considèrent comme une forfaiture en saisissant le Président de la République pour attirer son attention sur cette démarche cavalière. Aujourd’hui, le Président a rempli tous ses devoirs vis à vis de ses alliés, et a donné les pleins pouvoirs à Abdoulaye Diouf SARR pour la mise en œuvre. Mais hélas, c’est presque l’hécatombe, car, le clientélisme et le copinage ont été ses seuls baromètres dans ses choix déclare Amadou Sow Coordonnateur des jeunes de BBY DAKAR.

Dans les listes, on ne trouve que ses amis et ses proches, cependant, les braves jeunes, fers de lance de la coalition, ont été royalement mis à côté, quelle manque d’élégance ! C’est pourquoi nous avons décidé d’expliquer à l’opinion publique et aux différents leaders de la coalition, notre mécontentement et nos réserves. Ainsi, nous avons mis en place une cellule scientifique pour travailler sur les perspectives, mais aussi faire des propositions capables de faire adhérer nos compatriotes dans notre projet politique. Désormais, notre seul combat sera de mettre Abdoulaye Diouf SARR devant ses responsabilités, mais aussi d’engager le combat pour dénoncer ses manœuvres mesquines qui ne l’honorent point.

Notre coalition est en sursis, et nous sollicitons une audience auprès du président de la République, pour lui faire part de la situation qui prévaut au département de Dakar, et dans les 19 communes d’arrondissement.