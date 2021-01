Les transporteurs lèvent le mot d’ordre

L’intersyndicale des transporteurs routiers a suspendu sa grève. Cela fait suite à un accord trouvé sur plusieurs revendications des transporteurs entre le gouvernement et les transporteurs. L’annonce a été faite hier par le secrétaire général du ministère des transports, Aubin Jules Sagna. Avec ces accords les transporteurs ont décidé de lever le mot d’ordre de grève à partir de ce dimanche (Ndlr : hier). D’après leur porte-parole, Gora Khouma, un protocole de procès verbal de négociation a été signé par le ministre Mansour Faye et l’intersyndicale des transporteurs routiers (Dillo Niang, Synagtrans, Mamadou Ndiaye, Satars et Gora Khouma, Urs). Pour sa part, le représentant de Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavent, tous les acteurs concernés par les décisions prises ont été avertis et informés.