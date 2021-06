L’escroc allié du président Macky reste en prison

Un coup dur pour l’allié du président Macky Sall et chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) ! Selon ‘’SourceA’’, Libasse Laye Mboup va rester en prison avec son complice Moustapha Thiam. Leur demande de liberté provisoire déposée par la défense a été rejetée par le tribunal, Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie sur plus de 200 personnes.

Le journal rapporte que le Tribunal de grande instance de Diourbel a renvoyé hier leur procès jusqu’au 13 juillet prochain, tout en rejetant la demande de liberté provisoire introduite par les deux avocats des prévenus qui se sont présentés avec 1 million F Cfa en guise de remboursement des victimes.