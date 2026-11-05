LFR 2026 et budget 2027 : le ministère des Finances dénonce des manœuvres d’obstruction à l’Assemblée nationale

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Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a dénoncé mercredi ce qu’il considère comme des « manœuvres d’obstruction » dans le processus d’examen du budget 2027, à la suite du rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 et des initiatives engagées au sein de l’Assemblée nationale autour de la loi de finances initiale (LFI) 2027.

Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère indique que le président de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire a, par lettre n° 41/ANS/CFBC du 3 novembre 2026, demandé au ministre le retrait du projet de loi de finances initiale 2027, transmis à l’Assemblée nationale par décret présidentiel.

Selon le document, le président de la commission estime que le rejet de la LFR 2026 remet en cause les hypothèses de référence du budget 2027 et réclame une nouvelle version fondée sur la LFI 2026.