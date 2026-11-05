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Non-convocation d’Idrissa Gana Guèye : Vieira explique son choix

5 novembre 2026 Actualité

Le sélectionneur national, Patrick Vieira, a tenu à apporter des clarifications relatives à l’absence d’Idrissa Gana Guèye de la liste des joueurs convoqués pour le prochain regroupement. Le technicien explique qu’il s’agit « d’un choix personnel lié à sa volonté de donner leur chance à d’autres milieux de terrain, notamment de jeunes joueurs qui réalisent de bonnes performances en club ».

​Le patron du banc des Lions précise s’être personnellement entretenu avec le vice-capitaine pour lui exposer les motifs de sa décision, tout en soulignant avec insistance que cette mise à l’écart temporaire ne remet nullement en cause ses prestations individuelles ni son avenir au sein de la sélection nationale.

​« Idrissa est un joueur important pour le Sénégal », a tenu à rappeler Patrick Vieira, insistant sur le fait que cette mesure ne vaut exclusivement que pour la fenêtre internationale à venir.

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