Patrick Vieira lance un message aux nouveaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour la double confrontation contre le Soudan (12 et 19 novembre) comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027, Patrick Vieira a fait appel à quatre nouveaux joueurs qui selon lui viendront bousculer la hiérarchie à défaut de risquer leur place dans un groupe déjà très relevé.

Ils seront quatre à découvrir l’équipe nationale A pour la première fois à l’occasion de ce rassemblement du mois de novembre. Il s’agit de Pape Demba Diop (Strasbourg), Clayton Diandy (Al Diriyah), Paul Mendy (Cagliari) et Pathé Mboup (Brest). Dans un processus de rajeunissement de la tanière, Patrick Vieira continue ainsi de faire appel à de jeunes joueurs pour tenir les rênes de l’équipe nationale à long et moyen terme.

Après les avoir félicité pour leur convocation, Patrick Vieira a toutefois mis une petite pression aux “nouveaux Lions” qui devront se battre pour rester dans la tanière.

“Ils sont sélectionnés parce qu’ils ont fait ce qu’il fallait. Il vont avoir l’opportunité de faire voir leur talent. La chance a été tendu maintenant c’est à eux de la saisir. Maintenant c’est sûr que s’ils veulent revenir ils faudra performer (…) Mais il ne faut pas oublier que cette jeunesse a besoin de cadres et de leaders. Et quand on regarde cette liste, on voit qu’elle contient des joueurs d’expérience qui vont tirer les jeunes dans le bon sens” a fait savoir Patrick Vieira.