Libération des pécheurs de Mbour: Les familles saluent l’intervention de Macky Sall

Les pêcheurs de Mbour saluent le geste du président de la République et appellent leurs camarades à ne plus entrer dans ces territoires sans licence de pêche. Ils ont été libérés après plusieurs jours de détention.

Les pirogues sénégalaises arrêtées en Guinée Conakry commencent à revenir au Sénégal, après plus de 20 jours passés dans ce pays. A Mbour, certains propriétaires de pirogues étaient face à la presse pour magnifier le geste du président de la République qui, via Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de ­l’économie maritime, a ­débloqué 60 millions de francs Cfa pour décanter la situation.

Selon Mayacine Dièye, ­propriétaire de pirogue, n’eut été le soutien du Président Macky Sall, ils seraient toujours entre les mains des autorités de la Guinée Conakry. «Je fais partie des propriétaires de pirogues qui ont été arrêtées en Guinée. Nous tenons à remercier le président qui a décanté cette situation. Que tous nos parents pêcheurs sachent que le chef de l’Etat nous a rendu un grand service que nous ne pourrons jamais rembourser, ni oublier. Il faut le reconnaître ; nos pêcheurs ont acheté des licences, mais c’était juste pour pêcher dans les eaux bissau-guinéennes ; mais ils ont malheureusement empiété sur le territoire ­maritime de la Guinée Conakry.

Face à ce problème, le ­président de la République a ­dépêché Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche et de ­l’économie maritime, qui est venu négocier avec les ­autorités guinéennes, il a débloqué 60 millions et toutes les pirogues ont été libérées. Mon fils m’a appelé et m’a dit qu’ils sont en route, nos ­pirogues ont désormais des licences pour pêcher en Guinée, grâce à cet argent que le chef de l’Etat a payé. Nous ne devons pas croiser les bras et en rester là, il faut que tous les pêcheurs le sachent», a déclaré Mayacine Dièye. Il déplore toutefois, ­l’attitude des autorités guinéennes qui, en plus ­d’arrêter les pirogues, ont confisqué tout leur matériel et leurs produits. «Les pêcheurs qui ont été arrêtés ont perdu entre 3 à 20 millions de francs Cfa. Certains ont vu leurs Gps, compas ou gasoil confisqués. Si aujourd’hui, ils parviennent à raconter la situation vécue en Guinée Conakry, c’est grâce au soutien du Président Macky Sall… Nous ne nous aventurons plus jamais là où nous n’avons pas de licence», a promis M. Dièye.

Selon ce dernier, leurs ­pirogues ont acheté la licence pour pêcher en Guinée Bissau à 1,3 million, mais au lieu de s’arrêter là-bas, ils ont poursuivi la ressource jusqu’en Guinée où la licence ne coûte que 500 mille francs. «Tous nos problèmes découlent de là. Celui qui a acheté une licence à 1,3 million n’a pas de problème pour acheter une licence à 500 mille francs. Mais c’était trop tard, nous sommes entrés dans leur ­territoire sans acheter la licence et ils ne nous ont pas fait de cadeaux, ils ont arrêté nos pirogues et confisqué nos produits et matériels», ­reconnaît Mayacine Dieye.

Moustapha Ndiaye, en tant que pêcheur, reconnaît qu’ils ont eu tort. «C’est nous qui avions eu tort. Nous avons pénétré dans les eaux ­étrangères où nous ne devrions pas nous trouver…», a regretté ce pêcheur.