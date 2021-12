Ligue des Champions 8es de finale : le nouveau tirage connu !

Cette fois, c’est le bon. Après une première tentative marquée par la polémique, l’UEFA a procédé à un deuxième tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Un premier tirage au sort, plus tôt dans la journée, avait été annulé en raison d’une « erreur matérielle » et d’une réclamation de l’Atlético de Madrid. Une chance au tirage et une deuxième ensuite ! La chose est rare, même dans les jeux de hasard. Lundi 13 décembre, à Nyon, l’Union des associations européennes de football (UEFA) est parvenue à manquer son tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Et, après avoir procédé à un tirage intégral où le PSG affrontait Manchester United et Lille les tenants du titre, Chelsea , l’instance européenne a dû l’annuler et en organiser un second un peu plus tard dans l’après-midi.

A l’issue de ce second tirage, le Real Madrid a été désigné comme adversaire du Paris Saint-Germain tandis que Lille affrontera Chelsea.

L’intégralité du tirage au sort :

RB Salzbourg Vs Bayen Munich

Sporting Portugal Vs Manchester City

Benfica Vs Ajax Amsterdam

Chelsea Vs Lille

Atlético de Madrid Vs Manchester United

Villarreal Vs Juventus Turin

Inter Milan Vs Liverpool

Paris Saint-Germain Vs Real Madrid

Les huitièmes de finale aller se disputeront sur deux semaines, les 15 et 16 février, puis les 22 et 23 février 2022 ; et les huitièmes retour se joueront les 8 et 9 mars, puis les 15 et 16 mars 2022.