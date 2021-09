Ligue des Champions CAF: Teungueth FC débute par une victoire

Après une campagne au cours de laquelle il a laissé la bouche ouverte à beaucoup, il se lance pour un nouveau pari : celui de maintenir voire accélérer la cadence. Teungueth FC 2021-2022, c’est parti.

Les bonnes choses de la saison dernière sont toutes laissées derrière pour le Club rufisquois, qui ce samedi 11 septembre 2021 (17h Gmt), débute un nouveau et long voyage. C’est la saison de la confirmation après une marque indélébile laissé au cours de la saison écoulée, notamment avec le titre de Champion du Sénégal et la participation à la Ligue des Champions.

Justement, la Ligue des Champions. Après un mémorable parcours commencé en novembre 2020 avec les tours préliminaires, Teungueth FC était parvenu à franchir l’étape de la phase de groupes de la C1 africaine pour sa toute première participation. Répéter la performance avec une nouvelle accession en phase de groupes, c’est tout le désir de tous les supporters du Club fanion de Rufisque.

Avant l’équipe du Teungueth FC elle-même la saison dernière, plus d’une quinzaine d’années se sont écoulées depuis la première fois qu’un Club sénégalais a réussi à accéder en phase de groupes de Ligue des Champions. Mais depuis le 5 janvier 2021, sur la pelouse du Stade Mohammed V de Casablanca, face au Raja Athletic Club, Teungueth FC a remis des illusions dans le football de Club du Pays de la Terranga.

En face, Teungueth FC va devoir se méfier d’un adversaire, qui avec un effectif assez jeune, reste historiquement très expérimenté, maitrise parfaitement le jeu d’éliminatoire et qui a connu des années de gloire sur le plan africain. Un des plus grands Clubs ivoiriens, l’ASEC Mimosas arrive avec le statut d’équipe la plus titrée dans le Championnat de la Côte d’Ivoire avec 27 titres de Champion dont celui de la saison dernière.