Ligue des champions: Le match retour Lille-Chelsea aura bien lieu, a assuré l’UEFA

L’UEFA assure que les sanctions prises par l’Union européenne contre Roman Abramovich n’empêcheront pas le huitième de finale de Ligue des champions entre le Losc et Chelsea. Le match se déroulera mercredi soir, au stade Pierre-Mauroy.

Même si l’Union européenne a ajouté ce mardi Roman Abramovich sur sa « liste noire », dans le cadre de ses nouvelles sanctions contre les personnalités russes en représailles à l’invasion militaire en Ukraine, le match de Chelsea à Lille prévu ce mercredi soir n’est pas menacé. D’après les informations de RMC Sport, l’UEFA confirme la tenue de la rencontre au stade Pierre-Mauroy.

La licence spéciale dont bénéficie Chelsea pour continuer à jouer en Angleterre s’applique aussi au match de coupe d’Europe. Son but est de limiter au maximum les flux d’argent (dépenses et recettes) de l’équipe. Mais le match de Lille avait été « budgétisé » avant l’application des sanctions. La logistique, auprès du voyagiste ou de l’hôtel Barrière de Lille, avait été gérée et réglée de longue date.

La prime de qualification gelée

Cependant, en cas de qualification, la question du maintien du club londonien en Ligue des champions se posera.