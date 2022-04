Ligue des champions : Manchester City bat le Real Madrid 4 buts à 3 au terme d’une demie finale aller

Manchester City ressort vainqueur de cette demi-finale aller de C1 mardi contre le Real Madrid (4-3). Mais tout le monde y trouvera son compte : les hommes de Carlo Ancelotti portés par un Karim Benzema encore une fois exceptionnel avec un doublé, et les amateurs de football qui ont pu se régaler d’un match exceptionnel d’intensité et de qualité technique.

Du très grand spectacle et une petite option pour les Citizens. La demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid est allée au-delà de ses promesses, mardi, et les Mancuniens en sont sortis vainqueurs (4-3). Ils nourriront cependant quelques regrets car ils ont surclassé leurs adversaires en début de match avec des buts rapides de Kevin De Bruyne (2e) et Gabriel Jesus (11e).

Phil Foden (53e) et Bernardo Silva (74e) ont aussi marqué en seconde période. Les Madrilènes ont toutefois pu compter sur Karim Benzema, auteur d’un doublé (33e et 82e, s.p.) et Vinicius (55e) pour rester en vie dans cette double confrontation.

Trois fois mené de deux buts à l’Etihad Stadium, où Manchester City a obtenu de nombreuses occasions, le Real Madrid n’a jamais abandonné.

Profitant des hésitations défensives anglaises, relancé par Karim Benzema, auteur d’un doublé, le Real a fait preuve de caractère dans un match renversant.