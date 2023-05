Limitation des mandats: Le Comité exécutif de la fédération Sénégalaise de Football (FSF) se divise

Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) était en conclave ce weekend à Saly. Au menu : la restitution et la validation des propositions de révision des textes de l’instance, fruit d’un an de consultations des ligues, districts et clubs. Une quinzaine de thématiques ont été abordées dont celle de la limitation du mandat du président de la FSF.

Si Record affirme que la question a été tranchée et que désormais le mandat du patron du football sénégalais est limité à quatre, Les Échos met la pédale douce. Ce journal assure que le sujet a été plutôt mis en suspens. «Le Comex a décidé de renvoyer les discussions aux clubs, districts et ligues pour un dénouement», renseigne-t-il. Certains membres de l’orge fédéral ayant voté pour une limitation tandis que d’autres ont plaidé contre.

Si le principe de la limitation du mandat est retenu, Me Augustin Senghor, l’actuel président de la FSF, peut rester en poste jusqu’en 2037. Ses trois mandats ne comptant pas dans le décompte à partir de l’entrée en vigueur de la réforme, selon le calcul de Record.

Toutefois, un groupe de rédaction du projet de nouveaux textes sera mis en place. Les Échos rapporte que le draft sera soumis au Comex puis à la FIFA et à l’État du Sénégal pour d’éventuelles observations.