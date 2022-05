L’immense patrimoine de Babacar Diop

Conformément à la loi n° 2014-17 du 02 Avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, l’édile de la Ville de Thiès a fait la déclaration de son patrimoine auprès de l’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Le patrimoine concerne l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’assujetti qu’il doit déclarer à l’OFNAC. L’enseignant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) est nouvellement élu à la tête de la ville de Thiès est assujetti à cette loi dont l’objectif est de lutter contre l’enrichissement illicite.

La particularité du patrimoine déclaré par Dr Babacar Diop est qu’il est constitué de collections de livres depuis la période où il était étudiant.

« Ma bibliothèque est mon plus grand et mon plus beau patrimoine », a déclaré le leader des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), à travers un post sur sa page Facebook.

Selon l’article 2 de cette loi : « Est administrateur de crédits toute personne chargée de constater et de liquider des recettes, de proposer des engagements de dépenses et d’en préparer la liquidation ».

Les personnes ayant dans leur organisme l’initiative des dépenses à titre principal ou délégué, quels que soient l’appellation ou le titre qui leur sont donnés au sein de la structure, sont visées par la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, et sont soumises à l’obligation de déclaration, si le montant des opérations annuelles qu’elles effectuent atteint un milliard de francs CFA.

Rappelons que le budget de la ville de Thiès pour l’année 2022 s’élève à 1,8 milliards de FCFA.