linguere-alyLinguere : Aly Ngouye Ndiaye annonce un lot de 800 tracteurs destinés aux agriculteurs.

A l’image des autres localités du pays, le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye a effectué ce jeudi une tournée agricole dans le département de Linguere. En effet, ce périple l’a conduit dans deux communes du Djoloff notamment Thiel et Gassane.

Le village de Thiel marque la première étape de la tournée. Après Thiel, cap sur le village de Diacksao où le ministre et sa délégation ont visité le champ d’un Marabout Serigne Ady Touré l’un des grands agriculteurs de ce pays. A rappeler qu’à Thiel, les populations ont soulevé leurs préoccupations à savoir le déficit d’engrais, la faiblesse du débit de leur forage.

A Guelode ici le ministre Aly Ngouye a visité les champs où l’on a noté le développement des cultures : niébé fourragères et niébé graine. Le village de Touba Gassane faisait partie de l’agenda, là des champs de mil, d’arachide et de sésame promettent beaucoup..

A l’issue de sa tournée agricole dans le Djoloff, le ministre Aly Ngouye Ndiaye dit être très satisfait de ce qu’il a vu sur le terrain (dans les communes de Thiel et de Gassane) qu’il qualifie de zones très agricoles. En clair, la visite du grand champ du Marabout Serigne Ady Touré justifie tout cela fulmine t -il. Par la même occasion, le ministre de l’agriculture d’ajouter que lui et son département ont eu à hisser haut cette année les quotas des semences d’arachide.

Poursuivant le ministre Aly Ngouye Ndiaye de déclarer qu’au terme de sa tournée agricole dans le département de Linguere, qu’il a noté un très bon comportement des cultures non sans annoncer la dotation de 800 tracteurs subventionnés qui seront à la disposition des agriculteurs d’ici à la fin de l’année et ce au grand bonheur de ces derniers. Dans la même dynamique, les paysans ont témoigné leur gratitude et reconnaissance à l’endroit du Chef de l’Etat Macky Sall et du ministre Aly Ngouye Ndiaye qui n’ont ménage aucun effort pour leur mettre à leur disposition des intrants et équipements agricoles. Autre pour dire que partout où le ministre est passé, les populations à l’unanimité ont magnifié les efforts consentis par ce dernier (MAERSA).Ce périple aura permis de constater que les cultures ont rempli d’espoir ,que le tapis herbacé est au vert et que les mares et rivières sont pleines d’eau pluviale. En phase avec la visite du maire de Linguere dans son champ ,le Marabout Serigne Ady Touré ,dira que la souveraineté alimentaire est en chantier avec le ministre Aly Ngouye Ndiaye. Pour une bonne mobilité de ses services, rappelons que le ministre Aly Ngouye Ndiaye leur avait doté 89 véhicules et 54 motos .

Samba Khary Ndiaye Linguere