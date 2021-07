Locales 2021: Macky Sall a choisi ses « Généraux »

La révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 va se dérouler du samedi 31 juillet au mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national. Macky Sall a signé le décret portant révision des listes électorales en vue des élections locales de janvier 2022.

A Six mois des échéances électorales en janvier 2022, les choses semblent bouger du coté de la mouvance présidentielle car Macky Sall ne compte en aucun cas accuser des retard sur le choix de ses potentiels profils pour conduire les têtes de listes départementales et municipales.

D’après le site Xibaaru, le pouvoir semble avoir trouvé les têtes de liste qui vont représenter l’Alliance pour la République (APR) car En effet Macky Sall a choisi les « généraux » qui vont mener la bataille. Plus loin si ces choix ne font l’unanimité surement les membres de la mouvance présidentielle vont s’entredéchirer.

La date du scrutin a été fixé au dimanche 23 janvier 2022 alors qu’il devait se tenir en principe avant le 28 mars 2021 mais la guerre risque d’être rude au sein de la mouvance présidentielle car certains cadres sont absents de la liste composée de 30 membres. Le président Macky Sall rencontre d’énormes problèmes pour le choix des têtes de liste de certaines localités comme Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Mbour, Rufisque, Kaffrine, Podor, Bignona, Kolda, et Ziguinchor. En effet ces villes posent problème car la désignation de la tête de liste doit faire l’objet de consensus pour éviter une scission au sein du parti ou de la coalition.

Et la composition de certaines têtes de listes aux Locales qui ont déjà fuité, va surprendre les responsables de l’APR . En effet, les trente (30) membres de la Task Force Républicaine (TFR) seront sur plusieurs listes aux Locales.

A Dakar tout le monde sait qu’Amadou Bâ est l’homme qui pourrait donner sa chance à la coalition Benno Bokk Yakaar. Aly Ngouille Ndiaye, a démontré au chef de l’Etat qu’il pèse toujours lourd dans cette partie du pays.

Voici les 30 membres de la Task Force Républicaine (TFR)

Pape Demba Bitèye, Mame Boye Diao, Thierno Amadou Sy, Birame Faye, Samba Ndiobene Ka, Abdoulaye Saidou Sow, Néné Fatoumata Tall, Zahra Iyane Thiam, Moise Sarr, Abdou Karim Fofana, Mamadou Saliou Sow, Mamadou Kassé, Abdou Khafor Touré, Mamadou Ndione, Tamsir Faye, Pape Mahawa Diouf, Cheikh Bakhoum, Maissa Mahecor Diouf, Aissatou Ndiaffate, Thérèse Faye Diouf, Maguette Sène, Me Aliou Sow, Me Bassirou Ngom, Saliou Keita, Pape Malick Ndour, Tening Sène, Idrissa Diabira, Doudou Ka, Abdou Khadre Ndiaye, Idrissa Tall, Sira Ndiaye, Aminata Guèye et Moustapha Guèye.

En tout il faut retenir que le président Macky Sall risque de faire voler en éclat son parti. Si le chef de l’Etat maintient ce classement pour les Locales, ce sera la fin de l’Alliance pour la République (APR) avant le grand combat.

Source: XIBAARU