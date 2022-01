Locales 2022: Militaires et paramilitaires exclus

Les corps militaires et paramilitaires ne sont pas concernés au vote lors des élections locales du 23 janvier 2022 rappelle Seydou Bocar Wagué, Directeur Général de la police nationale.

Dans un communiqué parvenu à Senego, l’inspecteur général de police demande aux Directeurs et Chef de service de police, conformément à l’article L27 du Code électoral, d’informer aux personnels militaires et paramilitaires, qu’ils ne sont pas concernés par les élections départementales et municipales.