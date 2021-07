Locales: Gackou appelle l’opposition à se ranger derrière Wade

Invité ce Mercredi dans l’émission « l’invité de MNF » sur la 7Tv, El Hadj Malick Gackou n’a pas caché ses ambitions mais également son point de vue sur les prochaines élections locales en Janvier 2022.

Le leader du Grand Parti (GP) suggère à tous les membres de l’opposition de former une coalition et de se laisser diriger par l’ancien président Abdoulaye Wade.

Etant dans des discussions depuis plusieurs sur une futur coalition de l’opposition pour faire face à Macky Sall , Malick Gackou a fait des révélations « Bientôt les élections locales et si on obtiendra ce qu’on veut vraiment, on ira ensemble rendre visite à Me Abdoulaye Wade pour qu’il soit notre leader, parce que c’est lui seul qui peut avoir cette autorité », a-t-il recommandé.

Selon lui, l’opposition n’a pas d’autre alternative que l’unité s’ils veulent renverser les tendances mais quand à lui il se dit être prêt à faire une alliance avec Karim Wade.