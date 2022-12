Logements sociaux: Dr Annette Seck Ndiaye remet les premières clés

La cérémonie de remise des clés des logements sociaux attribués aux Sénégalais de l’Extérieur dans le cadre du programme des 100.000 logements a été présidé par Mme Annette Seck Ndiaye. Un programme qui est un projet auquel le Président de la République Macky SALL tient tant à connaitre, un début d’aboutissement déclare t-elle.

L’accès au logement constitue un défi chez un bon nombre de Sénégalais particulièrement ceux de la diaspora , parfois un baromètre de réussite ou tout simplement un indice de sécurité sociale. L’importance de la question crée parfois des tensions entre les différents acteurs, d’où la nécessité pour l’État, à défaut de jouer son rôle de pourvoyeur de logements, d’être le régulateur du secteur. Le logement est en effet devenu un secteur stratégique dans nos politiques publiques. Il commande donc une plus grande implication de l’État pour appliquer le principe de l’équité et de l’égal accès au logement vis-à-vis de nos compatriotes résidant à l’étranger.

Ainsi, à l’instar de ceux résidant au Sénégal, les Sénégalais de l’Extérieur aspirent tout autant à l’accès au logement perçu, comme un des symboles du lien conservé avec le pays d’origine mais aussi comme un investissement pour cette frange de notre population. C’est dans ce cadre que sur les Très Hautes instructions du Chef de l’Etat, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ont pris en charge la demande légitime de nos compatriotes sur ce besoin spécifique.

Ainsi l’Etat du Sénégal a mis en place un processus rigoureux d’échange et de partage d’informations, accordé sur une méthode de travail qu’ils ont déroulé à travers une démarche concertée et transparente. Les nombreuses rencontres qu’ils ont tenues avec comme principales décisions pour harmoniser les actions à entreprendre en direction de notre diaspora les ont permis de mettre en place un cadre de communication concertée et une meilleure implication des Missions diplomatiques et consulaires dans le processus.

Cette parfaite collaboration est illustrée à travers les tournées conjointes de promotion des 20% du programme des 100 000 logements réservés à notre diaspora entamé en Afrique et qui sont en train de se poursuivre dans les autres continents. Elle s’est poursuivie avec l’implication du secteur privé à travers la Société d’Aménagement et de Gestion (SAGE) qui est devenu un partenaire majeur sous le format d’une convention- cadre signée le 20 août 2021 avec la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur, en vue de faciliter aux sénégalais de l’Extérieur un accès plus abordable et non moins sûre aux logements.

La SAGE dispose d’actifs sécurisés composés de villas, d’appartements et de terrains viabilisés qu’elle a souhaité mettre à la disposition des sénégalais de l’Extérieur à travers notamment son projet phare dénommé cité de la Diaspora situé à Bambilor dans le Département de Rufisque. S’agissant de sa composition et de son étendue, l’offre de la SAGE, concerne des villas, appartements et terrains viabilisés sur toute l’étendue du territoire national, dans des conditions sécurisées et à des prix compétitifs.

A titre indicatif, pour la première phase sur le site de Bambilore, la SAGE met à la disposition du MAESE : 270 villas F3 ; 1363 terrains en titre foncier disposant de toutes les autorisations légales et réglementaires. La remise des clés est donc l’aboutissement d’un processus matérialisé par la signature d’une convention tripartite MAESE/SAGE/Coopérative de Sénégalais de l’Extérieur, qui a pour objectif de faciliter à nos compatriotes résidant à l’étranger l’accès à un logement de qualité à un coût compétitif. Il s’agit là d’une mise en œuvre de la politique déclinée par Son Excellence Monsieur le Président de la République Monsieur Macky SALL pour une prise en charge efficiente de leurs préoccupations notamment dans le domaine du logement.

Lors de la cérémonie, le ministre a expliqué que ceci est début d’une série qui se poursuivra pour les autres coopératives des Sénégalais de l’Extérieur dans les autres continents, pays et villes comme aujourd’hui pour nos compatriotes de France. Revenant sur le montage pour la mise en œuvre du programme, elle a insisté sur la nécessaire implication du secteur privé national comme international. L’intégration de l’offre de la Société SAGE en est ainsi une parfaite illustration. Bien entendu, l’intégration de cette offre dans le dispositif sera suivie et évaluée par les services compétents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique pour, d’une part prendre en charge les engagements déjà effectués par la SAGE, par la mise en place de garanties avec l’intervention notamment du Fongip, de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) et du Fonds de l’Habitat Social (FHS) et d’autre part; permettre aux sénégalais de l’Extérieur acquéreur d’avoir un logement à un prix plafonné à 12 millions conformément aux instructions du Chef de l’Etat.

L’offre de la SAGE exclusivement destinée aux sénégalais de l’Extérieur continuera d’être mise en œuvre à travers la convention cadre qu’elle a signé avec le MAESE et les conventions tripartites qui intègrent les coopératives d’habitat des Sénégalais de l’Extérieur comme c’est le cas aujourd’hui avec les différentes coopératives des sénégalais résidant en France et ici représentés ; à l’instar de la convention signée avec la coopérative des sénégalais de GUISSONA en Espagne, l’année dernière.

Le ministre de dire que les banques et institutions de crédit sont ainsi invités à accompagner les sénégalais de l’Extérieur pour qu’ils acquièrent un logement avec un taux d’intérêt réaliste et une durée de remboursement raisonnable. C’est le lieu de féliciter l’institution de crédit PAMECAS pour son engagement dans ce projet. En contrepartie, l’Etat à travers ces différents mécanismes de garanties leur apportera le soutien et les accompagnements nécessaires.