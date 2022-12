Logements sociaux :Thérèse FAYE Diouf participe à la remise de clés à des Sénégalais de la Diaspora, à Paris

Lancé il y a quelques années, le programme des 100.000 logements sociaux fait parti des projets majeurs du président Macky Sall. Le FONGIP y intervient à travers son programme FOGALOG présenté vendredi passé à Paris. C’était à l’occasion de cérémonie de remise des clés à des Sénégalais de la Diaspora.

Dans son discours, la directrice du FONGIP a fait un bref rappel de ce programme qui est un mécanisme de financement des acquéreurs de logements, à travers son sous-Fonds de Garantie pour l’Accès au Logement, dénommé « FOGALOG ».

Selon elle, sa présence et l’ensemble des partenaires à Paris, se justifient par son engagement et les ambitions du chef de l’État Macky Sall à résoudre la politique de l’Etat en matière d’accès des Sénégalais de l’extérieur au logement. On sait que l’accès au logement demeure une préoccupation fortement exprimée par tous les Sénégalais y compris nos compatriotes de la diaspora.C’est tout le sens qu’il faut donner au Conseil présidentiel sur le Logement convoqué le 20 août 2020 par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL pour adresser la question de l’accès au logement avec l’ensemble des parties prenantes, prendre les mesures nécessaires et indiquer les directions d’actions.

Cette volonté du chef de l’État a été traduit par des actes concrets avec l’implication de grandes structures comme le FONGIP et le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) qui ont par ailleurs signé une convention de gestion, le 16 février 2021 dernier. Une collaboration qui entre dans le but de faciliter l’acquisition des logements sociaux, à travers l’octroi de crédits hypothécaires.

Dans le même sillage, Thérèse Faye Diouf de rappelle que depuis son arrivée à la tête de cette institution, le FONGIP a aussi signé des conventions de garantie avec quatre (05) banques établies au Sénégal, en vue d’opérationnaliser l’accord-cadre signé le 4 octobre 2021, entre le FONGIP, le FHS et l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS).

Dans son intervention, la directrice du FONGIP a rappelé que cet accord-cadre a défini quatre (4) guichets pour mieux encadrer et sécuriser les différentes interventions dans le cadre de cet important programme. Il s’agit précisément :du guichet des personnes à revenus irréguliers avec une quotité de garantie de 50% ; pour ce guichet il faut noter la mise en place d’un mécanisme incitatif d’accompagnement des femmes acquéreurs avec un relèvement de la quotité de garantie à 60 % ; du guichet des salariés à revenus modestes avec une quotité de garantie de 35 % ;du guichet des Sénégalais de l’extérieur avec une quotité de 50 % ;du guichet des adhérents des coopératives d’habitat avec une quotité fixée en fonction du profil de risque de chaque coopérative.

Pour l’opérationnalisation du guichet des Sénégalais de l’extérieur à qui 20 % des logements sont exclusivement réservés, le FONGIP a procédé, le 06 septembre 2022, voilà près de trois mois, jour pour jour, à la signature d’une convention de garantie portefeuille avec l’UM-PAMECAS.

Cette convention, qui a principalement pour objectif de faciliter le financement de l’acquisition de logements construits par la Société d’Aménagement et de gestion (SAGE Immobilier SA), concerne exclusivement les Sénégalais de l’extérieur avec une quotité de garantie 50% et un plafond de défaut de 30 % du portefeuille garanti.

Pour sa part, Thérèse Faye Diouf compte réitérer son engagement et sa disponibilité avec l’ensemble de ces partenaires à instruire avec célérité les dossiers des demandeurs de crédits pour l’accès au logement.