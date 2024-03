Partager Facebook

À travers un communiqué rendu public ce mardi, le parti « Awale » s’est dit opposé au projet de loi d’amnistie en le qualifiant de « premier acte de trahison » posé par Macky Sall. Docteur Abdourahmane Diouf et ses camarades estiment que cette loi d’amnistie vise à « neutraliser » les poursuites pénales contre des personnes impliquées dans des meurtres ou assassinats et appellent, dans la foulée, le peuple sénégalais à se mobiliser pour faire face au régime de Macky Sall.

La polémique autour du projet de loi portant amnistie de plein droit des faits aux qualificatifs criminels et correctionnels datant du 1er février 2021 au 25 février 2024 ne s’estompe pas. Que ça soit la société civile ou les partis politiques, l’indignation est totale. C’est dans ce cadre que le parti « Awale » s’est fendu d’un communiqué pour assimiler cette loi d’amnistie à un « premier acte de trahison » posé par le président de la République. Dans cette perspective, le parti « Awalé » réfute cette volonté qui, selon lui, cherche à « neutraliser les poursuites pénales contre toute personne susceptible d’être inculpée de meurtre, d’assassinat ou destruction de biens publics ou privés ».

Dans ce sillage, docteur Abdourahmane Diouf et ses camarades indiquent qu’en posant cet acte, Macky Sall contribue à empêcher que justice soit rendue aux victimes avec réparation des tords subis, et ouvre par voie de conséquence, une nouvelle ère qui est « celle de la République des hommes politiques à l’immunité juridictionnelle totale et permanente » selon eux.

Dans cette même dynamique, « Awale » soutient que ce projet de loi d’amnistie « compromet » la quête légitime de vérité et de justice pour les victimes et leurs familles, tout en « sapant » les efforts déployés en vue d’une réconciliation nationale authentique. À cet effet, le parti lance un appel à la mobilisation au peuple sénégalais et à la diaspora « le parti Awalé, fidèle à ses principes et valeurs, condamne fermement cette forfaiture, et appelle les sénégalais d’ici et de la diaspora à se mobiliser contre cette volonté d’un régime finissant, qui veut mettre en mal tout un peuple par la voie de l’impunité », a-conclu le communiqué.

EL HADJI MODY DIOP