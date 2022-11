Lutte contre le SIDA : Le ministre de la Santé insiste sur le cas des femmes enceintes et des enfants

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Marie Khémess Ngom Ndiaye, a appelé à mettre l’accent sur ‘’les gaps à combler’’ dans la prise en charge du VIH au Sénégal, insistant sur les enfants, les femmes enceintes et les hommes ‘’pour lesquels les performances doivent être améliorées dans un contexte de pandémie à Covid-19’’.

Le Sénégal a réalisé des progrès dans la riposte au VIH avec des résultats très appréciables, mais selon le ministre de la santé, on doit mettre l’accent sur les gaps à combler concernant surtout les enfants, les femmes enceintes et les hommes, pour lesquels les performances doivent être améliorées dans un contexte de pandémie à Covid-19 dont l’impact sur la continuité des services a été largement documenté durant ces journées’’, a-t-elle notamment souligné. Dr Marie Khémess Ngom Ndiaye présidait jeudi la clôture de la 3ème édition des journées scientifiques Sida organisées par le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) autour du thème ‘’le Sida en contexte de COVID-19 et maladies émergentes : quelles stratégies pour réduire les inégalités ? ‘’

Selon elle, ‘’c’est à ce prix que nous pourrons être au rendez-vous de 2025 pour l’atteinte de la cible des trois 95 et en 2030 pour l’objectif d’élimination du VIH comme préoccupation de santé publique’’. ‘’Ces trois jours de travaux intenses et fructueux (1er au 3 novembre) ont permis de faire un état des lieux exhaustif sur la prise en charge du VIH à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, en mettant l’accent sur les défis et contraintes identifiés et en proposant des stratégies innovantes à haut impact pour les combler’’, a-t-elle noté lors de cette rencontre qui s’est tenue au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Pour le ministre, les enseignements tirés de ces journées et surtout les recommandations formulées dans les différentes communications serviront grandement à améliorer les performances. C’est pourquoi, indique-t-elle, ‘’leur mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi rapproché et invite les acteurs communautaires à s’impliquer très fortement’’.

Selon la co-présidente du comité scientifique, le professeur Alimatou Diop, ‘’4 panels, 83 présentations orales, 183 posters avec une participation de plus de 200 jeunes ont rythmé ces journées scientifiques’’.

Les districts sanitaires d’Oussouye, de Mbao et le programme VIH des armées, de même qu’un jeune chercheur, Dr Maham Diallo du Centre de Recherche sur le Sida, ont été primés pour leur travail dans la lutte contre le VIH. Les Professeurs Coumba Touré Kane et Moussa Seydi ont été choisis comme parrains de cette troisième édition des Journées scientifiques sur le sida au Sénégal