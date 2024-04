Lutte: L’ancien lutteur Khadim Ndiaye tape sur le nouveau régime : «Il faut auditer le Cng sur les coupures d’argent des lutteurs…»

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien porte étendard de l’écurie Thiaroye sur Mer et non moins ami de Me El Hadj Diouf, félicite le nouveau régime. A l’en croire, le nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui prône les mains propres, doit auditer le comité national de gestion de la lutte (Cng) sur les coupures d’argent des lutteurs sous forme d’amende.

Khadim Ndiaye, ex- chef de file de l’écurie Thiaroye sur Mer, n’est pas content de la démarche du Cng de lutte qui consiste à défalquer l’argent des lutteurs sous forme de sanctions et autres procédés. Alité depuis quelque temps et abandonné par le monde de la lutte, Khadim Ndiaye tire sur tout ce qui bouge.

Publicités

A l’en croire, l’argent tiré des lutteurs doit leur revenir pour leur permettre de se soigner en cas de nécessité surtout lorsque ce dernier part à la retraite et dépourvu de ressources financières.

Avec l’avènement du nouveau régime qui prône la bonne gouvernance, Khadim Ndiaye, qui semble avoir une dent contre le Cng, exige un audit de cette structure chargée de gérer les destinées de la lutte « Il faut auditer le Cng sur les coupures d’argent auxquelles il procède sur des lutteurs. Cela doit être éclairci d’autant que le régime du Président Diomaye Faye exhorte les gens qui gèrent les deniers publics d’avoir les mains propres. Il est temps de voir ce qui se passe dans les caisses du Cng» a-t-il révélé.