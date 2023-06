Lutte MMA: Aprés Bombardier , Tapha Tine va croiser le Thaïlandais, Benz

Aprés avoir fait son entrée dans le milieu depuis, depuis prés de quatre ans, Tapha Tine va livrer son premier combat en MMA. Il va croisé le Thaïlandais, Benz a été matérialisé et le combat aura lieu, à Lyon, le 3 septembre prochain. Dans un entretien avec Ibrahima Faye de Lutte TV, le lutteur, est revenu largement sur ce combat et son ambition dans le MMA.

Après Bombardier, Reug Reug et Siteu, un autre VIP de l’arène vient de rejoindre le MMA. Et il s’agit de Tapha Tine. Le Géant du Baol a décroché son premier combat dans cette discipline. Il fera face au champion thaïlandais de Muay thaï, Benz. Le duel aura lieu à Lyon (France), le 3 septembre prochain. Tapha Tine et Benz vont livrer le dernier combat de cette soirée, mais le Géant du Baol ne sera pas le seul lutteur à combattre lors de cet événement. En effet, Bombardier sera également du rendez-vous, tout comme le jeune lutteur, Laurent Ndiago, précise Ibrahima Faye.

« Tapha Tine aborde une nouvelle carrière, dans un autre sport notamment le MMA. J’ai un combat en MMA contre le Thaïlandais, Benz, à Lyon le 3 septembre 2023. Benz est un grand champion. Mais je n’ai pas peur de l’affronter. Ça fait très longtemps que je pratique le MMA, mais je n’ai jamais eu l’occasion de disputer un combat.

En 2019, je devais participer aux combats qui s’étaient tenus au Grand Théâtre (Dakar ndl). Mais les choses n’avaient pas abouti. Je ne dis pas que je maîtrise totalement le MMA, mais je le fais depuis quatre ans. La lutte est un atout pour faire du MMA. Je fais de la boxe, c’est le premier sport que j’ai épousé d’ailleurs. Et tous ceux-là peuvent me permettre de faire une bonne carrière dans le MMA. C’est le moment de saluer Bombardier, mon doyen dans le MMA. Nous allons combattre le même jour à Lyon. »