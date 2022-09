Macky à Serigne Mountakha : « Je continuerai…. »

En visite à Touba ce samedi avant le grand Magal, le Chef de l’Etat a réitéré son engagement à accompagner le khalife dans sa mission. Reçu par Serigne Mountakha Bachir Mbacké à la veille de la grande manifestation religieuse, le Président Macky SALL a rappelé les travaux en cours dans la ville sainte pour apporter des solutions structurelles au phénomène des inondations. Le khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké lui a témoigné de sa satisfaction avant de formuler des prières pour qu’Allah l’assiste dans sa mission à la tête du pays. 20 20 7 commentaires J’aime Commenter Partager

« Le travail que je fais ici au Sénégal et à Touba, je ne lèverai pas le pied. Aucune personne ne me déviera de ce chemin. Car je veux que, quand je ne serai plus là, que les gens sachent d’où j’ai pris le pays et jusqu’où je l’ai propulsé. Le reste, quelqu’un d’autre prendra le relais. «