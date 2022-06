Macky annule sa tournée en Casamance: Voici la raison

Le Président Macky Sall devait effectuer, les 17 et 18 juin, une tournée économique à Kolda et Sédhiou. Au menu de l’agenda présidentiel : inaugurations et lancements de travaux d’infrastructures. Ce programme vient d’être annulé.

Mais le chef de l’Etat aurait annulé sa tournée car ses plans ont été bousculés par le Code électoral. Lequel, en son article L.61, interdit «toute propagande déguisée» durant les 30 jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale. Les tournées à caractère économique étant assimilées par le texte «à des propagandes ou campagnes déguisées».

C’est dans le même esprit que la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, a annulé son rassemblement prévu mercredi prochain.

La période de précampagne, en vue des législatives du 31 juillet prochain, a démarré le 10 juin. Jusqu’à l’ouverture officielle de la campagne électorale, les états-majors en compétition doivent rester discrets.