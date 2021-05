Macky offre 20 bus aux étudiants

Grâce à la coopération avec l’Inde, le gouvernement a renforcé le parc automobile des universités. Hier, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne a reçu des mains de son collègue des Infrastructures, du Transport Terrestre et du Désenclavement, Mansour Faye, les clés de 20 bus sur les 542 réceptionnés par le gouvernement. Les 20 bus de 20 places chacun sont destinés aux universités qui avaient, dans un premier temps, reçu 29 bus de 55 places. Selon Cheikh Oumar Anne, cet appui significatif permettra, sans nul doute, aux universités de mener à bien leurs activités pédagogiques, culturelles et sportives.