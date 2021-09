Macky presse ses ministres

Macky Sall a demandé à son équipe de faire preuve « d’anticipation » « d’être solidaires et jouer collectif.» Bref, le Président de la République a rappelé, aux ministres et secrétaires d’Etat, la nécessité d’asseoir la solidarité, l’anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l’action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques. Il a souligné, à cet égard, que les orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs, les programmations budgétaires, effectuées. « Dès lors, chaque Ministre doit s’atteler, au quotidien, avec ses administrations publiques mobilisées, à la réalisation des objectifs fixés, par le Président de la République, dans les délais prescrits », a-t-il ordonné. Non sans faire remarquer à son équipe que « le temps est au travail, dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance : le Gouvernement doit plus que ne jamais, délivrer, cultiver la diligence et le résultat permanent, à la satisfaction des populations. » Le Chef de l’Etat a souligné, en particulier, l’impératif d’intensifier, dans chaque ministère, le suivi des réformes du “Doing Business” et l’amélioration de l’environnement des affaires, en vue de consolider l’attractivité et les performances économiques du Sénégal. A cet égard, il a demandé au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et à l’APIX, de préparer le Conseil Présidentiel de l’Investissement, prévu en octobre 2021.