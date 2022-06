Macky prévient Sonko

De Paris où il se trouve depuis mercredi dans le cadre de la réunion du conseil ministériel de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde), Macky Sall s’est prêté aux questions de Rfi et France24. Drapeau sénégalais flottant derrière lui, en l’absence de celui de l’Union africaine, le Président sénégalais a été ferme sur certains sujets liés à l’actualité domestique, comme il sait bien le manifester lorsqu’il s’agit de prendre une décision. Et sur les législatives du 31 juillet avec tout le vacarme qui l’accompagne depuis le début de la confection des listes devant aller aux élections, Macky Sall est resté ferme. «Ce n’est pas la première fois qu’on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est un produit de concertations, de consolidations dont le dernier est ce code qui vient d’être enregistré, qui a fait l’objet de discussions pendant 16 mois et qui a permis d’aller vers cette élection législative. Mais nous avons un code avec ses exigences. Par exemple sur la loi sur la parité, le Sénégal ne peut pas revenir en arrière. Une liste qui n’est pas paritaire n’est pas recevable. Un point, un trait», a-t-il dit, joignant le geste à la parole.

