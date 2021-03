Macky réceptionne 324 000

Après avoir acheté 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm pour un montant de 3,7 millions de dollars, le Sénégal a réceptionné 324 000 de doses d’AstraZaneca de la part de COVAX, une structure financée par la fondation Bill et Melinda Gates. L’Unicef est chargé d’organiser le convoi desdits vaccins vers le Sénégal et la date de réception des doses par l’Etat sénégalais est prévue ce 3 mars. En recevant ses lots de vaccins, le Sénégal fait ainsi partie des premiers pays africains à être fournis par COVAX après le Ghana et la Côte d’Ivoire. Le nombre de doses que recevra l’Etat sénégalais lui permettra d’immuniser environ 20% de sa population.