Macky reçoit Les députés de BBY

Macky Sall va rencontrer ce samedi les 82 députés nouvellement élus de sa coalition Benno Bokk Yakaar. On ne sait pas si tout le monde sera présent ou pas, mais il nous revient qu’il tient à cette rencontre comme à la prunelle de ses yeux. La rencontre est prévue au palais de la république à la Salle des banquets. Ce sera certainement une occasion de les écouter et de donner des directives. Cette fois-ci, il n’y aura pas de «niangal» parce que toutes les voix comptent. Et comme ça va se jouer sur un fil de rasoir, il faudra beaucoup de diplomatie.

