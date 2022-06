Macky Sall au Sommet du G7 : Serigne Modou Abib Mbacké félicite l’intervention du président de l’UA

Le président Macky Sall qui a pris part sur invitation sommet du G7 ce dimanche 26 juin , où un vaste programme d’investissements à destination des pays en développement a été mis sur pied . A cette occasion, le Président du Conseil des Ministres Italien, a réitéré sa volonté de « combattre les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine ». « Sur la question migratoire, Macky Sall compte combattre sans relâche et sans complaisance les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine et organiser le retour des migrants illégaux dans des conditions qui respectent leur dignité et leurs droits humains », a dit le chef de l’Etat. Participant au sommet du G7, le président Macky Sall, par ailleurs président de l’Union Africaine n’a pas manqué de faire un rappel lors de son intervention que « l’Afrique en quête d’émergence a besoin de la force, de l’enthousiasme et de l’intelligence de sa jeunesse; et que nous avons la responsabilité première de créer les conditions du développement de nos pays ». Et pour Serigne Modou Abib Mbacké, ceci constitue une victoire et succès pour le Sénégal.

Aprés un rapport faisant office de 4 404 personnes, dont 628 femmes et 205 enfants mortes ou portées disparues sur la route maritime vers l’Espagne durant la période 2021-2022c. Sur ce, l’association espagnole Caminando Fronteras, a jugé ce nombre de disparus terrible par rapport aux années précédentes. En 2020, des centaines de Sénégalais sont morts dans la mer en voulant rejoindre l’Espagne. Cela avait poussé les internautes à instaurer une journée de deuil numérique sur les Réseaux sociaux, le 13 novembre 2020. Ce, devant « l’indifférence du président de la République et de son Gouvernement ». Une situation qui n’a pas été bien accueilli par le guide religieux Serigne Modou Abib Mbacké qui n’a pas hésité de dévoiler sa satisfaction sur les actions du chef de l’Etat Macky Sall. Le chef de l’Etat a pris part au Sommet G7, en Allemagne, ce 27 juin sur invitation du chancelier allemand Olaf Scholz. Le thème de cette année est : »Progresser vers un monde équitable ». Par contre, d’autres sous-thèmes seront abordés tels que le climat, l’énergie, la santé, la sécurité alimentaire et l’équité genre. Enfin, le retour du Président est prévu le 28 juin prochain.

Ayant agit sur les cadres de discussions des pays du G7 qui avaient mis sur pied des discussions pour afin trouver « mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe », a dit lundi un haut responsable de la Maison Blanche. Un tel mécanisme, qui reste donc à définir, passerait par les « services » entourant l’exportation de pétrole russe, a dit cette source, qui n’a pas souhaité être identifiée. A cet occasion, les dirigeants du G7 ont promis « de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique » à l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra », dans une déclaration commune publiée lors de leur sommet dans le sud de l’Allemagne.

Le G7 demande à la Russie d’autoriser le « libre passage » des denrées agricoles venant d’Ukraine. Le G7 « exige » le retour « immédiat » des Ukrainiens emmenés « par la force » en Russie. Ils ont également exprimé leur « vive inquiétude » après l’annonce par la Russie qu’elle pourrait transférer des missiles à capacité nucléaire au Bélarus. Les sept dirigeants se sont entretenus lundi matin par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue le président Macky Sall sont arrivé dimanche à Munich, en Allemagne, pour le sommet du G-7 où tous deux ont été invités à prendre part aux discussions sur comment établir un partenariat pour une transition énergétique juste. Contrairement à l’Afrique du Sud et plusieurs des pays ciblés par le G7 pour un éventuel JETP, tels que l’Indonésie ou l’Inde, le Sénégal n’est ni un gros producteur ou consommateur de charbon, encore moins un gros pollueur. Mais si Dakar intéresse, c’est aussi parce qu’il s’agit d’un futur pays gazier, dont la production jouera un rôle important, aussi bien au niveau domestique qu’à l’exportation. Et alors que l’Europe tente d’abandonner le gaz russe, elle prépare dans le même temps ses nouveaux fournisseurs.

Pour rappel le chancelier allemand Olaf Scholz avait invité Macky Sall lors de sa visite au Sénégal le dimanche 22 mai 2022, à participer au prochain sommet du G7. Le Président Macky Sall a quitté ainsi Dakar ce dimanche 26 juin 2022 pour prendre part, ce 27 juin à Elmau, à la session élargie du Sommet du G7 où les dirigeants des pays aux économies avancées vont s’épancher sur les questions de sécurité alimentaire, de transition énergétique, du climat, l’équité genre et d’autres thématiques. Pour le Sommet de cette année, le débat portera sur le thème : « Progresser vers un monde équitable ».