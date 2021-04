Macky Sall coupe des têtes : Les Dg de l’Anacim et de l’Ofor remplacés!

Le président de la République a opéré un changement à la tête de l’Anacim et de l’Ofor. Les Directeurs généraux de ces deux boites ont été remplacés. Magueye Marame Ndao n’est plus le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Il a été remplacé par Monsieur Sidy Gueye, ingénieur en exploitation de l’aviation civile. La décision a été entérinée en conseil des ministres ce mercredi.



Aussi, un changement a été opéré à la tête de l’Office des forages ruraux (Ofor). En effet, Alpha Baila Gueye a été nommé Directeur général de la boite, en remplacement de monsieur Seyni Ndao qui part à la retraite.