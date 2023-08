Magal de Touba 2023: Macky Sall attendu dans la ville sainte, jeudi

Le président Macky Sall est attendu à Touba, jeudi, dans l’après-midi, pour une visite de courtoisie chez le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en prélude du Magal.

Le président Macky Sall sera à Touba ce jeudi après-midi pour une visite de courtoisie auprès de Serigne Mountakha Mbacké , Khalif général des mourides pour les besoins de la célébration de la la 129e édition du Magal de Touba, lundi prochain coïncidant avec le 18e jour du mois lunaire Safar 1445h.

De l’autre coté , le directeur général l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et ses équipes ont effectué, ce lundi, une visite dans la ville sainte pour rencontrer les opérateurs et s’enquérir du dispositif que ces derniers ont mis en place pour accueillir des pèlerins durant cet évènement religieux.

Devant le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Abdou Karim Sall a rassuré que toutes les dispositions sont prises par les opérateurs pour assurer une bonne qualité des services de téléphonie mobile. Le maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall renseigne que le président de la République, Macky Sall, a demandé aux entités de l’État impliquées dans l’organisation du Magal d’offrir des services de qualité aux usagers. «C’est la raison pour laquelle nous avons rencontré les opérateurs de téléphonie, qui ont fourni beaucoup d’efforts, la Sonatel notamment», a dit l’ancien ministre de l’Environnement et du développement durable. Selon lui, cet opérateur a installé 28 antennes de plus que le nombre qu’il en avait à Touba lors de la dernière édition du Magal. «C’est un effort considérable du côté de Free qui a augmenté le nombre d’antennes de 8 à 9.

Du côté de l’opérateur Expresso, nous avons constaté que le dispositif mis en place a permis d’augmenter par rapport à l’année dernière 14 nouvelles antennes», a-t-il dit. Abdou Karim Sall a rappelé sa visite de terrain sur le roaming national dans la région de Diourbel particulièrement dans la commune de Touba.