Magal Touba 2021: La police dévoile son bilan Pré Magal

Le bureau de la sécurité Publique de la police nationale a tenu un point de presse ce vendredi pour décliner les dispositifs misent en place avant , pendant et après le Magal dans la vielle ville sainte de Touba.

Présidé par le Commissaire divisionnaire Ibrahima Diop par ailleurs nouveau directeur de la sécurité publique est revenu en détails sur ces mesures prisent pour un déroulement du Magal.

Avant le jour j , le commissaire a informé que plusieurs interpellations ont été effectuées soit plus de 500 personnes arrêtées pour vol, trouble, usage de drogue entre autres.

Ceci est possible avec un important déploiement sécuritaire composé de 2570 éléments en tenue, civil tenu et d’autres pour la surveillance technique ( caméra et drone ).

Également, le nouveau directeur de la sécurité a annoncé que 5 postes avancés ont été installés à Mbar ya,

Rond point Darou Khoudoss,

Keur Serigne Abdou Ahad, Gare bi et

Posté contrôle.

Sur ce, il rajoute que ces dispositions vont continuer jusqu’ après le Magal pour permettre aux pèlerins de rentrer convenablement.

La ligne 17 est rendu opérationnelle pour joindre la police 24h / 24

Mor Fall envoyé spécial Magal Touba