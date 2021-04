Mahamat Idriss Déby s’adresse aux Tchadiens après une matinée de violences

Une semaine après sa proclamation comme chef du comité militaire de transition, le fils du « Maréchal » s’est adressé aux Tchadiens, dans une intervention enregistrée et diffusée à la radio et à la télévision nationale alors que des violences ont eu lieu dans plusieurs villes du pays toute la matinée.

Il a d’abord tenu à partager son émotion après le décès de son père. Sanglé dans son uniforme sable de général de corps d’armée, béret quatre étoiles sur la tête, il a lu son discours en français, pendant une vingtaine de minutes. Il a exhorté ses compatriotes à ne pas causer un « grave préjudice à la nation » par des actes « contraires à l’unité, au vivre ensemble et à la paix ». Ce discours intervient après une matinée marquée par les violences à travers le pays. Des manifestants se sont réunis très tôt ce mardi matin à Ndjamena. En dehors de Ndjamena, on a surtout manifesté dans le sud du pays.

Pour ce qui est de la transition, il a promis la nomination à venir d’un « gouvernement de réconciliation nationale, composé d’une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel ». Il a assuré qu’un dialogue national inclusif serait organisé, qu’il « n’éludera aucun sujet d’intérêt national » et que le Conseil national de transition serait mis en place de manière « consensuelle et concertée » pour travailler sur une nouvelle constitution.

L’objectif du processus est d’« organiser des élections démocratiques, libres et transparentes dans les meilleurs délais » avant de conclure par un appel à « l’union sacrée »