Mairie de Ziguinchor: Sonko lance ses douze grands chantiers, ce mercredi

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, va procéder au lancement de ses douze grands chantiers ; les projets phares de sa commune ; cet après-midi. Des projets qui concernent le volet infrastructurel : marchés, routes, stades, écoles, éclairage public, espaces publics entre autre.

Le maire de Ziguinchor lance, cet après-midi, les projets phares de la commune. Projets qui concernent le volet infrastructurel : marchés, routes, stades, écoles, éclairage public, espaces publics).

Le maire de Ziguinchor et candidat à l’élection présidentielle de 2024 va aussi lancer des programmes de Direction de l’économie sociale et solidaire. Des infrastructures (marchés, routes, stades, écoles, éclairage public, espaces publics) et des projets de la DESS (Direction de l’économie sociale et solidaire).

Sonko le maire donne rendez-vous à la cérémonie de présentation des grands travaux de la mairie de Ziguinchor, qu’il va présider, cet après-midi, à partir de 16h00 au Cedeps de la ville éponyme.

Il s’agit entre autres :

Projet d’aménagement du Monument aux morts

Projet d’aménagement de la place de la Gouvernance

Projet de réhabilitation et d’extension du marché Baneto

Projet de réhabilitation du marché Marie Mariama Diédhiou

Projet de construction du marché aux poissons de Boudody

Projet d’aménagement de la place publique Baneto

Projet d’aménagement du jardin public de HLM Nema

Projet de construction u marché de fruits et légumes

Projet de Réhabilitation Stade François Bocandé,