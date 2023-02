Maladies Tropicales négligées: 14 pays d’Afrique partagent de bonnes pratiques

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a accueilli la deuxième visite de site de Kikundi qui est une communauté de pratique développée pour soutenir les gestionnaires de programmes de maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique. Occasion saisie par les 14 pays africains présents de plaider pour un meilleur financement des programmes dédiés à ces pathologies.

Au Sénégal, 14 maladies tropicales négligées sont endémiques sur les 20 existants. Pour faire face à ces pathologies, le Ministère de la santé et de l’action sociale a accueilli la deuxième visite de site de Kikundi qui est une communauté de pratique développée pour soutenir les gestionnaires de programmes de maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique. Selon le directeur du programme rwandais des MTN, Jean Bosco Mbonigara, Kikundi fournit une plateforme collaborative aux participants pour partager, apprendre et travailler ensemble à la résolution des défis communs de mise en œuvre et de gestion des MTN. « Parmi d’autres opportunités, Kikundi facilite une visite de site annuelle structurée entre pairs.

L’objectif de cette visite est de favoriser l’échange de connaissances, l’interaction personnelle et de renforcer la communauté des gestionnaires de programmes de lutte contre les MTN », dit-il. Et de poursuivre : « Les pays s’associent pour voir leurs expériences en matière de lutte. Et le Sénégal a beaucoup investi dans l’élimination des maladies tropicales négligées et maintenant nous allons partager nos expériences avec d’autres pays pour éliminer ces pathologies ». De son avis, l’Afrique peut bien éliminer ces maladies d’ici 2030. « Il faut une participation de tous les acteurs car le secteur agricole est aussi touché avec l’élevage des porcs, les protéger pour qu’ils ne contractent pas ces maladies. Le financement est un aspect important pour faire face à ces maladies parce qu’elles ne sont pas bien financées comme les autres maladies (VIH sida paludisme et autres), laisse-t-il entendre. Et d’ajouter : « nous allons collaborer avec d’autres programmes, trouver des ressources financières pour la riposte. C’est un secteur sous-financé dans les pays ».

Pour le directeur de la lutte contre la maladie, Mamadou Moustapha Diop, cette visite du site Kikoundi est la première en pays francophone et réunit les africains dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. « Il s’agit de partager nos expériences et les bonnes pratiques et également et des défis communs pour nos pays pour conjuguer nos efforts afin d’être au rendez-vous de l’élimination de ces MTN qui sont des problèmes majeurs en Afrique », dit-il. A l’en croire, ce sont des préoccupations qui méritent une réflexion et des actions communes. « La plateforme a pour objectif de partager nos bonnes pratiques et défis qui montrent une question multisectorielle.

Tous les autres secteurs de santé, environnement, hygiène et éducation doivent se mobiliser et conjuguer leurs efforts pour venir à bout de cet effort », fait-il savoir. Il reste convaincu que les pays doivent accélérer pour aller vers la durabilité et l’élimination de ces MTN. A noter que 14 gestionnaires de programmes venus de tout le continent africain ont pris part à la visite de site annuelle au Sénégal, y compris des représentants de l’Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Gambie, Ghana, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Soudan du Sud, Tanzanie et Togo.

NGOYA NDIAYE