Mali: Bah N’daw a démissionné

Le président de la Transition vient de présenter sa démission à la délégation de la CEDEAO sur place. Bah Ndaw a d’abord demis le gouvernement avant de présenter sa démission.et celle de son Premier ministre, Moctar Ouane. Le colonel Assimi Goïta devient de fait le nouveau président de la transition.

Pour rappel, lundi dernier, 24 mai, le président de la Transition et son Premier ministre, Moctar Ouane, ont été interpellés par des militaires et conduits au camp de Kati, d’où le putsch contre Ibrahim Boubacar Keïta était parti, en août dernier. Au lendemain de l’opération, le vice-président Assimi Goïta annonçait avoir pris le pouvoir et destitué l’exécutif.