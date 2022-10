EDITORS NOTE: Graphic content / TOPSHOT - A body covered by a Chadian flag is shown by demonstrators in N’Djamena on October 20, 2022 during a protest. - Five people "died from gunshots" in clashes Thursday between police and demonstrators in the Chadian capital N'Djamena, the head doctor at the city's Union Chagoua Hospital, Joseph Ampil, told AFP. (Photo by AFP)

Manif’ au Tchad : 50 morts, la France se lave à grande eau Plusieurs dizaines de personnes, dont un jeune journaliste, ont perdu la vie dans la répression meurtrière de manifestants à N’Djamena et dans d’autres villes du pays. La France précise dans un communiqué qu’elle «ne joue aucun rôle dans ces événements». Des corps sans vie jonchent les trottoirs défoncés d’une ville à feu et à sang. Le sifflement des gaz lacrymogènes et le bruit des balles résonnent à N’Djamena, derrière laquelle s’élèvent de larges nuages de fumée noire. Les Tchadiens découvrent peu à peu les conséquences de la répression meurtrière qui s’abat ce jeudi dans le pays. Au moins une cinquantaine de personnes ont perdu la vie dans des manifestations organisées par l’opposition dans plusieurs villes, selon les premiers chiffres du gouvernement. Une centaine d’autres ont été blessées. Parmi les victimes identifiées, le journaliste Narcisse Oredje, ancien étudiant à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, a été tué par balle dans la capitale. L’établissement a rendu hommage à un élève et journaliste «brillant», «major de sa promo». «La situation est très critique, la ville est en ébullition. Les manifestants sont toujours dans les rues, les forces de l’ordre continuent de leur tirer dessus», témoignait cet après-midi Jacques Ngarassal du collectif Tournons la page, joint par Libération et actuellement à N’Djamena. Le bilan pourrait donc être beaucoup plus lourd que celui annoncé par les autorités. La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) évoque d’ores et déjà des «cas de torture et d’arrestations arbitraires» qui auraient fait «plusieurs morts et des blessés graves». Le Premier ministre tchadien a annoncé la suspension de toute activité d’importants partis politiques. Articles similaires Partager Facebook

