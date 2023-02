Manifestation du Pastef: Que faisaient des « blancs » dans les GIGN sénégalais ?

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été sorti de force jeudi dernier de son véhicule et embarqué par les forces de sécurités chez lui. Mais sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, quelques éléments « blancs » ont été photographiés dans cette opération. Ce qui a interpellé plusieurs sénégalais. Le gouvernement, par la voix de son porte parole Abou Karim Fofana, a démenti l’information, parlant de « manipulation » de la part de l’opposition.

Sur les réseaux sociaux, depuis la publication d’images de ces gens de race blanche dans les éléments des forces de défense et de sécurité sénégalaises, les rumeurs vont bon train. Pour certains, il s’agit de mercenaires israéliens recrutés alors que pour d’autres, ce sont des Français, venus pour assurer la sécurité des entreprises et biens français au Sénégal. Mais qui étaient vraiment ces hommes ? Que faisaient-ils avec les éléments sénégalais ? Interrogé sur la question, le Commissaire à la retraite, Cheikhna Keita, également ancien Directeur de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS).

Le Commissaire Keita, qui connaît toutes les rouages des forces de défense et de sécurité du Sénégal, a d’abord évoqué le démenti du Gouvernement. Cependant, il fait savoir que ces personnes pourraient bien être des étrangers parmi les forces de défense et de sécurité sénégalaises. Il s’explique. Selon le commissaire à la retraite, il y a deux possibilités, qui n’ont rien d’extraordinaire selon lui. La première, c’est que ces personnes photographiées soient des sénégalais, mais de couleur blanche, comme en voit dans ce pays.

La seconde, pour lui, c’est qu’il s’agit bien d’étrangers. Pour cette deuxième thèse, le commissaire à la retraite fait savoir que c’est commun que la Gendarmerie ou la Police utilise des éléments d’un autre pays, dans le cadre d’une coopération ou d’une supervision des troupes. « La présence d’étrangers dans le dispositif sénégalais peut s’expliquer par des éléments de la coopération, ce qui n’a rien d’extraordinaire. Dans des domaines aussi pointus que la protection rapprochée et des opérations spéciales, des formateurs étrangers peuvent bien être sollicités. Ce qui fait que leur présence sur le terrain peut s’expliquer dans le besoin de voir comment se comportent, sur le terrain, les éléments qu’ils ont formés », dit-il.

Pour lui, il n’y a rien de plus normal et fait d’ailleurs savoir que des Sénégalais opèrent dans d’autre pays, sans que cela ne fasse polémique. « C’est normal que des étrangers soient avec nos forces de défense et de sécurité. Cela dépend des accords. Si les accords signés par les deux pays le permettent, il n’y a aucun problème. Des Sénégalais sont aujourd’hui sapeurs pompiers envoyés en Turquie pour opérer. Ils vont collaborer avec les Turcs et d’autres pays, il n’y a pas de problème sur ça et il y a plusieurs exemples », fait-il savoir.

Pour le commissaire, si ces supposés étrangers ont fait parler, c’est parce que leur présence a été politisée, alors que le vrai débat devait être s’ils ont bien fait leur mission de sécurisation ou pas.