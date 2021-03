Manifestations à Dakar: Auchan réagit aux pillages de ses magasins

Le responsable de la communication Auchan Sénégal, Papa Samba Diouf a dénoncé les pillages de leurs magasins suite aux manifestations qui ont éclaté un peu partout a Dakar après l’arrestation de Ousmane Sonko.

Plusieurs magasins Auchan ont été attaqués, saccagés et pillés suite aux manifestations qui ont éclaté un peu partout à Dakar après l’arrestation du leader du Pastef. Selon Papa Samba Diouf Responsable de la Communication Auchan Sénégal “C’est une situation regrettable”. “Je condamne avec énergie le saccage et pillage de plusieurs magasins Auchan à Dakar” a t-il soutenu.

“Ce n’est pas la France qui a été attaquée. Ce sont des senegalais qui ont été agressés. Ce sont nos valeurs religieuses, de tolérance et de paix qui ont été bafouées. Ce sont des familles et des habitants qui ont été fragilisés. C’est notre identité de peuple pacifique qui a été piétinée. “Je suis triste car j’aime mon pays et jamais je n’aurais pu croire qu’un jour , nous allions offrir au monde des images de pillage” a regretté le responsable de la communication de Auchan Sénégal.

“Je pense aux milliers de sénégalaises et sénégalais qui travaillent avec nous, aux dizaines de milliers d’agriculteurs qui ont vu des débouchés, aux centaines de milliers de clients qui ont pu accéder à une alimentation plus accessible” a laissé entendre Papa Samba Diouf.

Le responsable de la communication Auchan Sénégal a imploré l’écoute de tous et notamment de ceux qui les ont attaqués. “Ne vous trompez pas de combat : nous sommes tous vos frères mais hier nous fûmes, vos victimes a t-il conclu.