Manifestations au Sénégal : Le message de l’ONU aux autorités sénégalaises

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, déplore les actes de violences qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours au Sénégal, et qui ont occasionné mort d’hommes.

Mohamed Ibn Chambas invite ainsi les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation et assurer le droit constitutionnel de manifester pacifiquement. Le représentant spécial de l’ONU appelle les forces de l’ordre à veiller à la sécurité des manifestants et des biens avec professionnalisme et dans le respect des lois.