Manifestations en juin 2023 : Plusieurs jeunes de Koumpentoum déférés

De violentes manifestations, accompagnées de scènes de pillage et de saccages d'infrastructures de l'État notamment des bâtiments administratifs ont été notés entraînant des mesures fermes des autorités. Plusieurs partisans d'Ousmane Sonko ont été arrêtés ces derniers jours. Il s'agit de 15 jeunes à Bakel et 9 à Koumpentoum.

Depuis jeudi, de violentes manifestations ont éclaté à Dakar, la capitale, et dans plusieurs grandes villes du pays suite à la proclamation du verdict du procès de l’opposant Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Colère, peur, indignation et lassitude semblent être les sentiments les mieux partagés parmi les Sénégalais interrogés sur cette situation inhabituelle qui menace de diviser la cohésion nationale.

Dès le lendemain des troubles, les campus des universités ont été fermés, le train express régional (TER) mis à l’arrêt du fait de l’incendie d’une de ses gares. Dakar a pris des allures de ville assiégée et plusieurs artères de la capitale, jonchées de pierres, de pneus et d’ordures calcinées portent encore les stigmates de trois jours de « chaos » comme certains journaux ont titré. Face à cette situation, beaucoup de Sénégalais ont préféré se confiner volontairement, craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants dont les écoles ont pour la plupart fait parvenir des messages invitant leurs parents à les garder à la maison.