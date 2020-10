Mariage gay: Des alliances, du lubrifiant et des tests VIH saisis par la Police

Du nouveau dans l’affaire du mariage homosexuel pour laquelle 25 pédés, âgés entre 18 et 30 ans, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.

Les policiers ont trouvé dans l’appartement meublé composé de trois chambres et un salon, 32 flacons de lubrifiants, 9 tests VihSida, 10 préservatifs, un paquet de lingettes, deux alliances en métal blanc, 1 bouteille de shampoing, une boîte de maquillage, un paquet de pose-cils, 3 boîtes de rouge à lèvres, 5 colliers en métal jaune, une bouteille de gel fixateur de cheveux, 3 bouteilles de parfum et un support pour prise de vidéos et de photos.

Selon des sources, de L’AS, il y avait deux cérémonies organisées dans ledit appartement. Un mariage et un anniversaire.

Les homosexuels, quant à eux, étaient habillés en tenues décontractées, culottes, T-Shirt.

La fouille de leur téléphone a permis de découvrir des images pornographiques.