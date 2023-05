Mario Basler attaque Sadio Mané : « Il n’est pas le grand joueur qu’il prétend être »

Les champions en titre continuent de recevoir des critiques, même plusieurs jours après la défaite 3-1 du FC Bayern à domicile contre le RB Leipzig. Mario Basler n’a pas hésité d’exprimer son opinion et s’est attaqué principalement à Joshua Kimmich, capitaine du Bayern.

Selon Basler, qui a lui-même joué pour le FC Bayern de 1996 à 1999, Joshua Kimmich n'est en aucun cas un joueur de premier plan pour les champions en titre. « Il faut des hommes qui savent ce qu'ils font. Je n'ai vu aucun leader sur le terrain à Munich samedi soir. J'ai plutôt vu une équipe totalement dépourvue de leader », a expliqué Basler lors de son podcast « Basler ballert ».

Basler a également déclaré qu’il accepterait une prétendue offre du FC Barcelone pour Kimmich « aussi rapidement que possible » : « Je l’emmènerais à Barcelone avec une brouette. » Kimmich « n’a pas encore réussi à devenir le joueur leader dans un match aussi important contre le RB ». Et plus loin, il a déclaré : « Quand je vois son interview, comment il se tient là après le match, il est comme un petit gosse. »

Mais Basler n’en avait pas fini là et a ajouté : « Il n’est tout simplement pas le grand joueur qu’il prétend être. C’est un excellent joueur, mais pour moi, il est totalement surestimé. Il veut tout faire sur le terrain, il veut être un meneur de jeu. Il s’occupe de toutes les situations sur balles arrêtées ‘qui ne donnent rien ». Cependant, au moins cette dernière affirmation est facile à réfuter.