Masayuki Uemura, créateur de Nintendo, est mort

Le monde des jeux vidéo est en deuil suite au rappel à Dieu de Masayuki Uemura. Cet ingénieur de formation, mort le 6 décembre à l’âge de 78 ans, a conçu la première console de jeux de la société japonaise, en 1983, la Famicom, plus connue sous le nom de NES dans le reste du monde.

La Famicom est orpheline. Masayuki Uemura, créateur de la première console de jeux de Nintendo, baptisée « Famicom », contraction de « Family Computer », et connue à dans le reste du monde sous l’abréviation NES pour Nintendo Entertainment System , est mort le 6 décembre, à l’âge de 78 ans, à Kyoto. « Je prie pour le repos de son âme. La NES est la console de jeu qui m’a le plus influencé. Sans cela, je n’en serais pas là », a réagi Masahiro Sakurai, créateur des univers Smash et Kirby de Nintendo.

Né le 20 juin 1943 dans l’arrondissement de Suginami, dans l’ouest de Tokyo, Masayuki Uemura a consacré sa vie à l’électronique et au jeu vidéo. Son intérêt pour l’image naît à l’école primaire, quand il découvre la télévision. Décidé à devenir ingénieur, il intègre en 1967 le département d’électronique de l’Institut des technologies de Chiba (à l’est de Tokyo).

Il est ensuite embauché par Hayakawa Electric, entreprise par la suite renommée Sharp. Il travaille sur les systèmes photosensibles, qu’il vend à différentes sociétés, dont Nintendo, qui utilise cette technologie pour la mise au point de son Light Gun ou Zapper, ce pistolet électronique permettant d’interagir avec des cibles sur un écran.