Matam: 1 mort et 6 blessés

Un accident fait 1 mort et 6 blessés dans le Dandé Mayo à Matam. Il s’agit d’un véhicule de transport en commun communément appelé « Wopouya » qui s’est renversé. La victime serait l’entraineur d’une équipe de « Navétanes ».

L’accident s’est produit à hauteur de Sadel ur la route du « Dandé Mayo ». Un véhicule de type 404 appelé « Wopouya » a dérapé et s’est renversé sur la route. Bilan, 1 mort et 6 blessés et dont deux dans un état grave. Les victimes sont toutes acheminées à l’hôpital de Ourossogui.

La personne décédée serait l’entraîneur de l’ASC Nassouroulaye, l’équipe qui était opposée à Tantadji de Matam lors de la finale départementale. Un match qui a été émaillé d’incidents, occasionnant des dégâts matériels, des blessés, mais aussi des arrestations parmi des jeunes des deux équipes.

Les deux camps ont été entendus ce jeudi par le procureur et l’entraîneur de l’ASC Nassouroulaye avait quitté son village pour venir à Matam assister à l’audience.