Mbacké : La jeunesse et la communauté Al Pulaar de Benno Bokk Yakaar s’engagent à fond dans la campagne électorale

Empêchés au début de la campagne électorale par le rappel à Dieu du khalife de Mame Mor Diarra MBACKÉ (Mbacké khéwar) survenu le jour de la Tabaski et contraints à respecter le deuil qui a frappé la population de Mbacké, Momar Ka et les jeunes de Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbacké se sont mobilisés comme un seul homme pour sensibiliser la population à voter massivement la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Ainsi, après une rencontre avec la tête de liste départementale Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltom, les responsables sont en train de sillonner les villages environnants des seize communes du département de Mbacké pour porter le combat de la victoire de Benno. Abdoulaye Loum coordonnateur des jeunes et compagnie sont à pied d’œuvre pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbacké.

Avec cette activité, la jeunesse s’engage à sillonner tous les quartiers de Mbacké pour sensibiliser le maximum de personnes afin qu’elles votent pour la coalition Benno Bokk Yaakaar et assurer une majorité au président Macky Sall à l’assemblée nationale. Comme ils l’avaient fait lors des élections locales passées, Momar Ka et compagnie comptent jouer pleinement et efficacement leur rôle de massification et de sensibilisation sur les nombreuses réalisations que le président Macky Sall a pu faire dans le département.

Une tournée marquée par des remerciements à l’endroit du chef de l’état qui a une grande considération pour la communauté Hal poular avec la récente organisation de la journée de l’élevage à Kael ce qui a valorisé considérablement cette activité.